Patrizio Ratto ci riprova a Tù Sì Que Vales dopo Amici

(Di domenica 27 ottobre 2019) Serena Granato Nella nuova puntata di Tù sì que, l'ex allievo didi Maria De Filippi,, si è esibito in un doppio numero, dividendosi tra passi di hip hop e note eseguite al pianoforte Lo scorso sabato 26 ottobre e in prima serata su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Tù sì que, il talent show targato Mediaset e condotto da Belen Rodriguez, in collaborazione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nel nuovo appuntamento tv, si è registrato l'emozionante ritorno nel piccolo schermo di. L'ex allievo didi Maria De Filippi ha deciso dirci, presentandosi dinanzi alla corte dei giudici di Tù sì que. E la sua esibizione è stata a dir poco sbalorditiva.si è infatti diviso tra passi di hip hop, la disciplina che lo rese a suo tempo celebre agli occhi del pubblico di, e note eseguite in ...

