Masters1000 Parigi 2019 | il tabellone di Berrettini e Fognini Cammino non semplice per i

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di-Bercy, è alle porte, e forse mai come negli ultimi anni dall’Italia si è generato un interesse tanto alto per l’evento del più ampio impianto della capitale di Francia al coperto. Matteoe Fabio, infatti, sono tuttora in corsa per arrivare alle ATP Finals di Londra. Un obiettivo più alla portata per il romano, che è ottavo nella Race, rispetto al ligure, che è dodicesimo e potrebbe diventare tredicesimo se l’argentino Diego Schwartzman riuscisse a battere Dominic Thiem nella sua Austria, a Vienna. Ildinon è molto, ma del resto a quasi nessuno si può chiedere un sorteggio favorevole in un torneo nel quale l’ultimo a entrare direttamente è l’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 45 del mondo. Il romano, che usufruisce di un bye al primo turno, attende ...