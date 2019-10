Manolas in tribuna | gioca Luperto

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Kostasnon ce la fa, il difensore del Napoli alza bandiera bianca. Andrà inquesta sera nella gara di Champions League tra Salisburgo e Napoli. Secondo quanto riferito da Tv Luna, il difensore greco non verrà rischiato dallo staff medico azzurro dopo il problema al costato rimediato nella gara contro il Verona. Al suo posto giocherà Sebastiano, già schierato alla Red Bull Arena lo scorso anno in Europa League.alza bandiera bianca — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 23, 2019 L'articoloinilNapolista.

