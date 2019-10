Da Achille Lauro all’ospitata di Mika | cosa aspettarci dai Live di «X Factor 13»

Achille Lauro e Pilar Fogliati conducono Extra Factor : Achille Lauro e Pilar Fogliati Xtra Factor, dalla decima edizione rinominato StraFactor, torna a chiamarsi Extra Factor (come ai tempi di Rai 2, quando però era un talk pomeridiano) e sarà ancora il ‘dopofestival’ di X Factor, in onda ogni giovedì sera, sempre in diretta su SkyUno subito dopo la puntata live del talent. I quattro giudici, dunque, un secondo dopo l’eliminazione al termine della puntata, continueranno a ...

X Factor 13 - novità Achille Lauro a Extra Factor : “Sarò buono con tutti”. E Sky Uno pensa ad investire su altri due talent : Tutti schierati al nuovo X Factor Dome di Monza per presentare la fase dei Live, che si concluderà il 12 dicembre con il gran finale al MediolanumForum di Assago (Milano). Quindi ogni giovedì, in onda in prima serata su Sky Uno in diretta, Malika Ayane (Under Donne), Mara Maionchi (Over), Samuel (Gruppi) e Sfera Ebbasta (Under Uomini) si daranno battaglia per incoronare il vincitore della tredicesima edizione. Ospiti già annunciati per la prima ...

Extra Factor 2019 Pilar Fogliati e Achille Lauro nuovi conduttori : Extra Factor cambia veste, Pilar Fogliati e Achille Lauro i nuovi conduttori Extra Factor dopo i Live di X Factor dal 24 ottobre C’è aria di novità in casa X Factor e se la giuria è già stata rinnovata quasi completamente con gli arrivi di Samuel (qui i suoi Gruppi), Malika Ayane (qui gli Under Uomini) e Sfera Ebbasta (le sue Under Donna) ad affiancare Mara Maionchi (che avrà tra le mani gli Over), così come il Daily che avrà Luna la ...

Achille Lauro al Club Tenco ha fatto il vero punk - facendo ciò che nessuno mai si sarebbe aspettato : Ho conosciuto mia moglie Marina nel settembre del 1986. Era il primo giorno di scuola, facevamo le superiori, io il secondo anno, avendo cambiato in corsa il mio corso di studi, addio ragioneria, benvenuto liceo classico, lei il terzo anno, e a presentarci fu una nostra comune amica. In realtà la comune amica era più amica sua che mia, allora, perché loro due si conoscevano dai tempi dell'asilo, mentre io l'avevo conosciuta solo pochi ...

Morgan difende Francesco Baccini dopo l’attacco ad Achille Lauro per il Premio Tenco : “Ha ragione - è andato male” : Gli scontri sulla partecipazione e dunque sull'esibizione di Achille Lauro al Premio Tenco, conclusosi sabato 19 ottobre, continuano anche quando Morgan difende Francesco Baccini. Quest'ultimo, infatti, prima dell'ultima serata della tre giorni al Teatro Ariston, aveva affidato uno sfogo di dissenso ai suoi canali social, definendo il rapper di Rolls Royce un "pagliaccio travestito da artista", concludendo con: "Luigi si rivolta nella ...

Cristiano Malgioglio contro Francesco Baccini : Achille Lauro ha successo ed è originale : La partecipazione di Achille Lauro al Premio Luigi Tenco ha fatto davvero infuriare Francesco Baccini ma, in difesa del giovane artista, è intervenuto Cristiano Malgioglio. All’indomani delle critiche di Baccini contro Lauro, il paroliere ha deciso di spendere qualche parola in difesa di quest’ultimo attraverso il suo profilo Instagram. “Il bravo cantautore Francesco Baccini tuona contro un giovane e talentuoso ragazzo di nome Achille Lauro ...

Morgan : «Premio Tenco? Baccini ha ragione. Achille Lauro è andato male - ma gli eredi stiano zitti» : Sipario del premio Tenco chiuso, luci ancora accese. Un?edizione, la 43esima, aperta da Achille Lauro con l?omaggio di Lontano, Lontano e piena di polemiche già prima di...

Morgan : «Premio Tenco? Baccini ha ragione. Achille Lauro è andato male - ma gli eredi stiano zitti» : Sipario del premio Tenco chiuso, luci ancora accese. Un?edizione, la 43esima, aperta da Achille Lauro con l?omaggio di Lontano, Lontano e piena di polemiche già prima di...

Cristiano Malgioglio difende Achille Lauro : “Non è un pagliaccio” : Cristiano Malgioglio difende Achille Lauro: “Non è un pagliaccio” e bacchetta un cantautore. Ecco cosa è successo Cambiare idea su una persona si può eccome. Questo è quello che è successo a Cristiano Malgioglio nei confronti di Achille Lauro che oggi ha difeso a spada tratta con un lungo post sui social. Il cantante di […] L'articolo Cristiano Malgioglio difende Achille Lauro: “Non è un pagliaccio” proviene da ...

Francesco Baccini tuona contro Achille Lauro : Basta pagliacci travestiti da artisti : Il premio Luigi Tenco è un riconoscimento particolarmente ambito per chi fa musica. L'edizione 2019 che si è appena conclusa è però entrata nell'occhio del ciclone a causa di una polemica innescata da Francesco Bacini. Il cantautore si è violentemente scagliato contro Achille Lauro, uno dei protagonisti, e contro chi ha acclamato la sua esibizione sul palco. “Il premio Tenco negli anni 70/80/90/00 era l'università della canzone. Era il Tenco di ...

Baccini contro Achille Lauro : 'Basta pagliacci travestiti da artisti' : Nelle scorse ore il cantante Francesco Baccini ha criticato duramente la recente partecipazione di Achille Lauro al Premio Tenco. Il cantautore genovese ha usato i social per esprimere il suo totale disappunto in modo piuttosto colorito, scrivendo: "Basta pagliacci travestiti da artisti. Luigi si rivolta nella tomba". Premio Tenco 2019: polemiche sulla scelta degli artisti Il premio Tenco 2019 ha sollevato molte polemiche. La stessa famiglia del ...

Achille Lauro canta al Tenco - secondo molti stona : Baccini furioso 'Uno che ru**a' : Due giorni fa Achille Lauro si è esibito nella prestigiosissima cornice del Premio Tenco, interpretando proprio un brano dello storico cantautore, scomparso suicida a Sanremo nel gennaio 1967, ovvero 'Lontano lontano'. Le polemiche dopo il comunicato degli eredi di Tenco La presenza dell'artista romano classe 1990 era stata osteggiata da molti, inclusa la famiglia – o meglio, gli eredi – di Luigi Tenco, che era entrata in polemica con ...

Achille Lauro - Premio Tenco 2019. Francesco Baccini : “Basta pagliacci” : Achille Lauro, Premio Tenco 2019. La furia di Francesco Baccini: “Basta pagliacci travestiti” Achille Lauro, la polemica infuria. Ad accenderla il cantautore Francesco Baccini che ha preso di mira il trapper italiano e il Premio Tenco 2019. I toni di Baccini, a proposito della presenza di Lauro alla kermesse, sono stati durissimi. E non è […] L'articolo Achille Lauro, Premio Tenco 2019. Francesco Baccini: “Basta ...

Francesco Baccini contro Achille Lauro al Premio Tenco 2019 : “Luigi si rivolta nella tomba” : Il Premio Tenco 2019, che termina oggi 19 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo, è ancora oggi oggetto di polemiche dopo la presa di posizione del cantautore Francesco Baccini contro Achille Lauro, il rapper romano che dopo il successo di 1969 ha annunciato che il prossimo singolo si intitolerà 1990 e sarà un'apertura alla dance. Parliamo di polemiche, del resto, perché la stessa famiglia del cantautore di Vedrai Vedrai si è ...