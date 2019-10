Conte contro il Dortmund è importante ma non e' una finale

Calcio - Antonio Conte sulla sfida contro il Borussia Dortmund : “Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà l’Inter protagonista allo Stadio San Siro di Milano domani sera alle ore 21.00. La compagine allenata da Antonio Conte scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo F di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’imperativo per la Beneamata è vincere. La situazione di classifica del raggruppamento, infatti, non offre altre opzioni: la formazione meneghina è in ...

Calcio - Antonio Conte sulla sfida contro il Borussia Dortmund : “Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà l’Inter protagonista allo Stadio San Siro di Milano domani sera alle ore 21.00. La compagine allenata da Antonio Conte scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo F di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’imperativo per la Beneamata è vincere. La situazione di classifica del raggruppamento, infatti, non offre altre opzioni: la formazione meneghina è in ...

Fisco - Conte acContenta Di Maio. Frenata del premier : è asse a tre contro Renzi : Guai a parlare di retromarcia di Giuseppe Conte, a palazzo Chigi a notte negano seccamente: «Il premier ha solo mediato e ha cercato di far prevalere il buonsenso e ha accettato proposte che...

Alan Friedman a Stasera Italia contro Giuseppe Conte : "Petulante - un uomo vuoto" : È l'uomo del momento, nel bene e soprattutto nel male. Si parla di Giuseppe Conte, il premier nel mirino della sua stessa maggioranza: ora anche il M5s inizia ad avere seri dubbi sul presunto avvocato del popolo. E dopo averlo attaccato in mattinata dagli studi de La7, Alan Friedman torna a cannoneg

Manovra - fra Conte e Di Maio incontro fuori programma a Palazzo Chigi in vista del vertice. La Ue chiede chiarimenti : Un incontro fuori programma per chiarire a quattr'occhi le polemiche di questi ultimi giorni: il faccia a faccia è avvenuto a Palazzo Chigi questa mattina, a quanto si apprende, tra il...

Manovra - nulla di fatto all'incontro Conte-Di Maio : si muove la Ue - lettera in arrivo a Roma : Altissima tensione sulla Manovra. Sotto ai riflettori i contrasti tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: i due, per cercare una sintesi, si sono anche incontrati in un faccia a faccia che, secondo quanto si è appreso, non è servito a nulla. Summit inutile, zero passi in avanti: stallo totale a Palazzo

Inter - Conte furioso dopo il calo di concentrazione avuto contro il Sassuolo : L'Inter ha raccolto un successo importante sul campo del Sassuolo, ieri al Mapei Stadium, imponendosi per 4-3. Una gara che al 70' sembrava chiusa definitivamente visto che il risultato era sul 4-1 per i nerazzurri grazie alle doppiette messe a segno da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Un calo di concentrazione dopo il rigore del Toro, però, ha rimesso in partita la squadra di Roberto De Zerbi che, grazie ai gol di Djuricic e Boga è tornata in ...

Sampdoria - continua la Contestazione contro Ferrero : corteo di 500 tifosi nel prepartiaa : Oltre 500 tifosi in marcia dalla stazione di Brignole fino allo stadio Luigi Ferraris: cori di contestazione e protesta contro Massimo Ferrero Dopo la sosta per le nazionali ritorna la Serie A e in casa Sampdoria non si placa la contestazione contro Massimo Ferrero. Il patron dei blucerchiati è finito da tempo nel mirino dei tifosi a causa della mancata cessione della società che ha influito negativamente sul pessimo inizio di stagione ...

Teresa Bellanova rivelatrice : "Abbiamo chiesto un incontro a Conte - cosa ci ha risposto". Premier kamikaze : A spiegare che rapporti ci siano oggi tra Giuseppe Conte e Italia Viva è Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura e capodelegazione dei renziani al governo. Intervenuta alla Leopolda, la sempre schietta Bellanova ha confessato ai giornalisti: "Noi abbiamo chiesto un incontro al Capo dello Stato e

Lucio Fontana - inaudita svolta contro il Conte-bis : "Spettacolo suicida - ma si può continuare così?" : "Ma si può continuare così?". La domanda di Lucio Fontana, direttore del Corriere della Sera, nel suo editoriale segna una svolta nel rapporto tra il giornale più prestigioso e influente d'Italia e il governo di Pd, M5s e Italia Viva. Mai, fino a oggi, il pacato Fontana e il Corsera avevano messo in

L’ira di Conte contro M5S e Renzi : “O con me o fuori” : Il premier avvisa Di Maio: chi non fa squadra è out. E sulla manovra non convocherà un nuovo consiglio

Durissimo scontro Salvini-Conte - il leader leghista “Mai più bambini rubati alle mamme e ai al papà - al governo chi ha le mani sporche di sangue” - la risposta del Premier “Stia zitto” : Dal palco di Roma Salvini non ha risparmiato nessuno. Davanti a circa 200 mila fan ha attaccato duramente il governo e in particolare il suo Premier, Giuseppe Conte. Matteo Salvini a Roma è stato l’autore di due interventi, il primo d’apertura alla manifestazione del centrodestra unito che ha visto la partecipazione di gente proveniente da tutte le regioni d’Italia e poi di chiusura intorno alle 17. Proprio il suo ultimo intervento è ...

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Scontro nella maggioranza su manovra. Conte sbotta : “Chi non fa squadra - fuori” : "Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa cosi', e' fuori dal Governo" tuona il premier Giuseppe Conte. Si accende lo Scontro nella maggioranza sulla manovra approvata 'salvo intese' dal governo e ancora in via di definizione. La riunione del Consiglio dei ministri in programma lunedi' per il varo del nuovo decreto terremoto potrebbe essere preceduta da un vertice di maggioranza e diventare l'occasione per una resa dei conti sui nodi aperti, ...