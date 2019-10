Salute | Alessandra combatte il cancro anche col cibo E la sanità pubblica non è sua

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019)ha 47 anni, è una ballerina di flamenco, un’attivista per i diritti umani, una militante femminista.ha il, ma non è “una malata di”: “Non voglio essere identificata con la mia malattia”, come si fa con i pazienti oncologici. Al contrario, la malattia è diventata: una battaglia politica che sta coinvolgendo centinaia di persone, e una campagna virale: per diffondere informazioni, organizzare incontri, raccogliere i soldi per le cure che hanno cambiato la prognosi dida “È incredibile che lei sia ancora viva” – detto dal professore che mesi fa le spiegava come il suo fegato, funzionante solo al 5%, non avrebbe retto a un’altra seduta di chemio – al 25% di fegato funzionante. Una battaglia politica contro i panini al prosciutto e formaggio serviti ai malati dinelle corsie d’ospedale, in spregio a ...

