Detenuto tenta di sgozzare la compagna Nel 2008 aveva ucciso la fidanzata 21enne

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 19 ottobre 2019) Hato dilache lo voleva lasciare dopo chescoperto che l’uomo, un tunisino 36enne, eranel carcere delle Vallette di Torino per avernela Bergamo con due coltellate una ragazza, Alessandra M., all’epoca sua. L’uomo, che per quell’omicidio era stato condannato a 12 anni,il permesso di assentarsi dal carcere per motivi lavorativi poiché prestava servizio cameriere in un bistrot e doveva rientrare in carcere alle 2. La vittima, una donna torinese di 44 anni che facendo alcune ricerche,scoperto i motivi per cui il suo compagno si trovavaannunciato all’uomo di voler interrompere la relazione.Sabato sera intorno all’una, scesi da un mezzo pubblico poco distante da casa della donna, alla periferia del capoluogo piemontese, i due stavano discutendo quando all’improvviso il 36enne ha aggredito ...

FirenzePost : Torino: tunisino detenuto per omicidio della compagna, in permesso di lavoro, tenta di sgozzare la fidanzata… - GreenEy87171873 : RT @Agenzia_Ansa: A Torino, un detenuto in permesso ha tentato di sgozzare la fidanzata. Nove anni fa uccise la compagna. La donna voleva l… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'A Torino, un detenuto in permesso ha tentato di sgozzare la fidanzata. Nove anni fa uccise la compagn… -