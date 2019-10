Inpgi 2 gestione separata | importo contributi e maternità aumentati da 2020

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 17 ottobre 2019)daDopo vent’anni dalla sua costituzione, la2 è protagonista di una riforma finalizzata a tutelare il lavoro autonomo e perseguendo i mutamenti del tempo e delle condizioni professionali. A oggi, infatti, rispetto a qualche anno fa, i lavoratori autonomi giornalisti sono più numerosi dei giornalisti con contratto di lavoro dipendente. Grazie alla riforma dell’2, pertanto, i giornalisti freelance iscritti allapotranno godere di unvo più elevato, ma anche di altri benefici che riguardano il congedo die gli infortuni.: adempimenti fiscali, le nuove scadenze Il nuovo regolamento dell’2 sullaè stato recentemente approvato dai Ministeri vigilanti e apporta diverse novità, tra cui nuove date di ...

