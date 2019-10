Concorso 375 Infermieri Napoli | pubblicata delibera Ospedale dei Colli

Fonte : leggioggi

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’deidi, in esecuzione allan. 106 dell’8 Ottobre 2019, ha indetto unper il reclutamento di 375con contratto a tempo indeterminato. E’ fatta riserva di 150 posti per i candidati con 3 anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria nello stesso ruolo a tempo determinato e con i requisiti indicati per l’ammissione alla procedura. I candidati verranno valutati sulla base dei titoli in possesso e del punteggio ottenuto nelle prove d’esame. Vediamo assieme come è strutturata la procedura e come prepararsi. Tutti i bandi attivi per375: chi partecipa Alla data di scadenza del termine ultimo di invio delle domande i candidati devono essere in possesso di determinati requisiti generali e specifici, pena l’esclusione dalla procedura. Requisiti ...

