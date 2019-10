Sulli | trovata morta in casa la star del K-pop Aveva 25 anni

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019)del K-pop e icona del mondo musicale giovanile sudcoreano, è stataindal suo manager, nella periferia di Seul. Sono ancora ignote le cause del decesso della venticinquenne. La notizia è diventata subito virale, raggiungendo sui social milioni di tweet. In molti hanno postato la sua ultima apparizione in video, citando le sue parole: “Non sono una brutta persona. Perché dite cose cattive su di me? Cosa ho fatto per meritare questo?”.era molto legata a Jonghyun, altradel K-pop che si è tolto la vita duefa a 27, e in molti messaggi prevale l’ipotesi che anche la giovane popsi sia suicidata per depressione. this could have been a message but no one caredrest in peace now angel#pic.twitter.com/dhIxdWgdxb— soph (@kyoongest) October 14, 2019 Ma la polizia di Seongnam ...

