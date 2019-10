Blizzard | la Cina non ha avuto nessuna influenza sulla sospensione di

Fonte : eurogamer

(Di domenica 13 ottobre 2019) Pochi giorni faha sospeso per un anno il pro player Blitzchung dalle competizioni ufficiali di Hearthstone, revocandogli anche il premio in denaro ottenuto durante la Stagione 2. Un provvedimento severo preso per via delle dichiarazioni fatte del giocatore durante una diretta ufficiale, in cui ha espresso la sua solidarietà nei confronti dei manifestanti di Hong Kong. La vicenda è diventata ben presto un vero e proprio caso mediatico, con i giocatori che hanno dato il via ad accese contestazioni contro il colosso di Irvine.In risposta alle critiche, durante la scorsa notte,ha pubblicato un comunicato ufficiale firmato dal presidente diJ. Allen Brack in cui annuncia che restituirà il premio in denaro a Blitzchung e ridurrà la suaa sei mesi.Leggi altro...

