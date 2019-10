Non gradisce i controlli | operatore aggredito da nigeriano

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Pur in possesso di titolo di viaggio regolarmente obliterato, l'extracomunitario si è innervosito per la verifica del controllore: ferito, quest'ultimo ha ricevuto una prognosi di 10 giorni in ospedale Federico Garau  Luoghi: Perugia

