Depressione | i primi casi già a 4-6 anni 

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Lanon è tristezza né demoralizzazione, non è causata da un singolo evento e ce ne sono tanti tipi. In un decennio è aumentata di quasi il 20% e colpisce a tutte le età,, anche nell’infanzia, già a partire dai 4 anni”. Lo ha ricordato Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia durante l’incontro ‘sfida del secolo, verso un piano nazionale per la gestione della malattia’, organizzato dall’Osservatorio nazionale salute donna (Onda) e Janssen Italia. L’età media del primo attacco è 25 anni, ma vi sono due picchi, uno tra i 15 e 19 anni, e l’altro tra i 25 e 29. “Tuttavia esistono già deidia 4-6 anni – continua Mencacci – nell’infanzia ne soffrono circa 1,5%, ma il dato sale al 3,5% tra la tarda infanzia e prima adolescenza. E’ ...

_Strafanti : Ho visto le prime puntate di Euphoria e che disagio. Ora penso a quando ero al liceo, non c'erano ancora i social,… -