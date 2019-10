Sei elefanti muoiono cercando di salvare un cucciolo caduto nella “cascata dell’inferno”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2019) Sono morti nel tentativo di salvarsi l’un l’altro da una pericolosa cascata. Seihanno visto unscivolare dentro la rapida del Parco Nazionale Khao Yai, in Tailandia meridionale, e hanno deciso di provare a tirarlo fuori. Stando a quanto riporta la Bbc, i funzionari del Dipartimento dei Parchi Nazionali della Thailandia, conservazione della fauna selvatica e delle piante sono stati chiamati perché un gruppo diera stato avvistato in una strada vicina alla cascata. Quando sono arrivati sul posto, però, hanno trovato unno morto alla base di quella chezona è conosciuta come Haew Narok (cascata dell’inferno) e poco distanti le carcasse di altri cinque. Altri ottopersero la vita nello stesso modo, sempre in queste pericolose rapidde, nel 1992. Secondo Edwin Wiek, il fondatore della Wildlife Friends Foundation ...

