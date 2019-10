Christian Vieri e Costanza Caracciolo | battute e siparietti a Verissimo | «Un mese fa

Verissimo - Christian Vieri e Costanza Caracciolo : ‘Al nostro matrimonio eravamo in quattro’ : In esclusiva sabato 5 ottobre a Verissimo, Christian Vieri e Costanza Caracciolo parlano per la prima volta insieme in televisione della loro relazione che dura da più di due anni e che il 18 marzo scorso li ha visti convolare a nozze. Christian Vieri e Costanza Caracciolo, il matrimonio Una scelta impulsiva, una cerimonia molto intima come ricorda Vieri: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio ...

Verissimo - gli ospiti della puntata di sabato 5 ottobre : Christian Vieri - Kekko Silvestre e altri : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 5 ottobre in onda su Canale 5. Christian Vieri e Costanza Caracciolo pensano a un altro bambino. Poi Kekko Silvestre e altri Continua anche questo sabato l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è sempre per, sabato 27 settembre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia ...

Christian Vieri : «Mia figlia Stella? È la fine del mondo - sono pazzo di lei» : La gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloSi sono sposati con una cerimonia intima e privata, lo scorso 18 marzo, e si raccontano di rado, Christian Vieri e Costanza Caracciolo, che ormai hanno messo da ...

Su Italia 1 torna “Tiki Taka” : Pierluigi Pardo schiera il tridente Wanda Nara - Christian Vieri - Antonio Cassano : In vista dell’inizio della Serie A 2019/20, Mediaset mette a segno tre colpi per la squadra di “Tiki Taka”, il programma di approfondimento sportivo al via in prima serata, domenica 25 agosto su Italia 1. Il primo è il rinnovo di Wanda Nara: la vulcanica showgirl e moglie-procuratrice di Mauro Icardi affiancherà il padrone di casa Pierluigi Pardo. Al loro fianco, per tutta la stagione, Christian Vieri e Antonio Cassano. La ...

Giorgia Venturini nel cast di Tiki Taka insieme a Wanda Nara - Christian Vieri e Antonio Cassano : Il grande pubblico ha potuto già ammirarla nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi a cui ha partecipato dopo aver superato la sezione di “Saranno Isolani”, dedicata ai concorrenti non vip.-- -- La Venturini è attualmente anche una delle voci di RadioMontecarlo. L’annuncio è arrivato poco fa e la showgirl sulle storie di Instagram ha condiviso la gioa con tutti i suoi follower: «Mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza, avete letto anche ...