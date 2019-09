Tumori | via libera in Europa ad un farmaco in grado di curarne ben 29 tipi

Salute : in 7 Regioni al via la cura Car-T su due rari Tumori del sangue : Sono sette le Regioni in Italia che hanno già deciso dove saranno trattati i pazienti da sottoporre alla terapia Car-T legata a due particolari tipi di tumori del sangue, la Leucemia linfoblastica acuta (Lla) a cellule B recidivante o refrattaria e il Linfoma diffuso a grandi cellule (Dlbcl). Si tratta di Liguria, Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna. A darne notizia è Novartis nel corso di un incontro organizzato a ...

Tumori - al via la car-t : 15 centri effettueranno la nuova terapia in italia : Sono 15 i centri in tutt’italia che hanno i requisiti per partire con la nuova terapia anticancro car-t. Il gruppo è formato da diversi scaglioni a seconda delle tempistiche previste per mettere a punto i parametri necessari a partire con il trattamento. La selezione dei centri nasce dal finanziamento del Parlamento per un progetto di ricerca relativo alle nuove tecnologie car-t di 5 milioni di euro per 2019 e di altri 5 milioni già ...

Tumori - al via l’innovativa car-t : “Fino a 50% guarigioni da leucemie” : La leucemia linfoblastica acuta è la forma di tumore più frequente nei bambini e la prima car-t Cell approvata in Italia rappresenta ora una speranza di cura per quei bambini che non avrebbero altre opzioni terapeutiche a disposizione. Alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma all’Ospedale San Gerardo d Monza – ricorda l’azienda produttrice Novartis in una nota – c’è l’unico centro in ...

Tumori - via libera prima terapia genica : 19.26 Via libera al nuovo trattamento che utilizza i linfociti T del paziente per combattere il tumore. Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i farmaci, ha raccomandato l'approvazione delle prime Cat-T per 3 Tumori del sangue. La cura innovativa consiste nel prelevare le cellule T dal sangue del paziente e riprogrammate in laboratorio al fine di creare cellule T geneticamente modificate per combattere le ...