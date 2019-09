Alfredo Meocci | La vita dopo un ictus ascoltando Amapola

Fonte : blogo

(Di sabato 28 settembre 2019) Gli occhi stralunati che guardano la luce che sta oltre la finestra di una camera di ospedale. All'esterno il "mondo gira come sempre", esattamente come cantava Jimmy Fontana e l'alito della speranza che si va ad infrangere sul vetro, formando una patina che infonde a quel panorama un che di misterioso, ma allo stesso tempo così magico da coprire i pensieri di una situazione difficile, facendo germogliare il seme della speranza. Tutto d'un tratto ti ritrovi a sederti e a non capire che cosa ti sta succedendo. Tutto diventa opaco e lacambia, cambia in un attimo. E' quello che è accaduto nel mese di novembre del 2018 ad, ex direttore generale della Rai, colpito da un. Undici mesi in una stanza di una clinica ti fanno scoprire tante cose. La voglia di andare avanti diventa prepotente e la riscoperta della Fede è un dono vero, insieme alla gioia di scoprire una ...

