Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.387 [Insider] : È da questa mattina disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con a bordo Windows 10 May 2019 Update: stiamo parlando della build 18362.387. Annuncio Oggi abbiamo rilasciato la build 18362.387 per gli utenti Release Preview che sono ancora su Windows 10 19H1. Questo è solo un piccolo Update della della build 18362.385. Prevediamo di abilitare presto questo aggiornamento anche per 19H2. Changelog Ancora non è ...

Windows Insider : iniziato il Bug Bash di 20H1 : Attraverso il post della build 18990, Microsoft ha annunciato l’apertura del Bug Bash di Windows 10 20H1 a partire da oggi fino al 2 ottobre 2019. L’iniziativa interessa tutti gli iscritti al ramo di distribuzione Fast del programma Insider e sarà fondamentale per Microsoft al fine di rendere questa versione ancora più stabile. Per chi non lo conoscesse, il Bug Bash è un evento periodico che prevede, per circa una settimana, la ...

Microsoft Windows 10 Pro download (20H1) Insider Preview 2020 Italiano : Aggiornamento Windows 10 disponibile per il download l'ultima versione di Windows 10 pro Insider Preview 2020 per avere l'ultima versione del sistema operativo in anteprima !

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.327 [Insider] : È da poche ore disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.327. Changelog Ancora non è disponibile un changelog ma, non appena sarà disponibile, provvederemo ad aggiornare l’articolo. Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB4512941 e per installarlo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.329 [Insider] : È da poche ore disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Release Preview con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.329. Changelog We fixed an issue where on devices with LTE capability, some SIM cards from certain carriers would not work correctly. We fixed several issues resulting in bugchecks on some devices. Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB4512941 e per installarlo è sufficiente ...

Calcolatrice Windows si aggiorna : mantieni in primo piano [Insider] : Breve comunicato per informarvi che l’app Calcolatrice Windows si è aggiornata ieri per gli Insider nel ramo di distribuzione Fast implementando la modalità in primo piano. Novità in questa versione Come preannunciato con il post dedicato alla build 18956 di Windows 10 20H1, Microsoft ha introdotto un nuovo pulsante che consente di mantenere la finestra della Calcolatrice sempre in primo piano. Download La nuova versione di Calcolatrice ...