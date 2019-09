Mai dire mai? È un' espressione maschile | le donne sono più fedeli ai propri

Fonte : agi

(Di sabato 21 settembre 2019) Guardare avanti "e al tempo stesso restare collegati ad una leadership che continua a catalizzare consensi", perché "se mi state chiedendo se è ora che il presidente Berlusconi vada in pensione, rispondo senz'altro di no". Occorre che ora sia il partito a "cambiare copione", dopo che troppi hanno "accettato la sottomissione" a Lega e FdI. C'è chi ironizza sugli esordi nello spettacolo? Peccato per la "combriccola del fuoco amico" ma evocarli "non è un attacco personale, è la mia storia". Mara Carfagna parla delle sfide davanti ai moderati, del suo ruolo in Forza Italia, e di quello dellein politica, in questa intervista all'AGI. E chiarisce, la vicepresidente 'azzurra' della Camera, che il suo attivismo non prelude a clamorosi addii. All'ennesima scissione, insomma. '' - taglia corto - "è un'prettamente, il titolo ...

