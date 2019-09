Merano - neonato trovato morto in una scarpata : arrestata la madre : Una donna è stata fermata nelle scorse ore nell’ambito delle indagini sul neonato trovato morto da alcuni turisti in un cespuglio in provincia di Merano ieri. L' arrestata sarebbe la madre del piccolo. Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, la testa era avvolta in un panno. La madre , di nazionalità romena, è accusata di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Si attendono ora i risultati dell’autopsia disposta dalla ...

Mistero in Alto Adige : neonato trovato morto in una scarpata nei dintorni di Merano : Un drammatico ritrovamento durante un’escursione in montagna. Lunedì pomeriggio due turisti stavano camminando lungo un percorso secondario a Lana di Sopra, nei dintorni di Merano, quando improvvisamente hanno notato qualcosa di strano uscire da un cespuglio situato nella scarpata che lambiva la strada. Si trattava del corpicino ormai privo di vita di un neonato, un maschietto con il cordone ombelicale che non era stato reciso. Come riporta il ...