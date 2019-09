Dal 14 settembre Strawberry Field | l’ex orfanotrofio che ispirò una canzone dei Beatles

I fatti vostri - la nuova stagione in onda su Rai 2 Dal 16 settembre : Il programma televisivo "I fatti vostri" tornerà in onda su Rai 2 dalle ore 11:00 (circa) di lunedì 16 settembre. La storica trasmissione mattutina ideata dalla mente di Michele Guardì continua quindi ad essere uno dei punti fermi nel palinsesto della seconda rete della Radiotelevisione Italiana. Alla conduzione sono stati confermati Giancarlo Magalli, che guida ininterrottamente il format dal settembre del 2004 e "l'ex ereditiera" Roberta ...

Ascolti TV | Giovedì 12 settembre 2019. Il debutto di Un Passo Dal Cielo 5 (21.2%) doppia Cinquanta sfumature di Rosso (11.4%) : Un Passo dal Cielo 5 - Gianmarco Pozzoli e Enrico Ianniello Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Cinquanta sfumature di Rosso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Power Rangers ha interessato 672.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha catturato l’attenzione di 1.467.000 spettatori (7.5%). Su ...

Upas spoiler Dal 23 al 27 settembre : Marina e Fabrizio si avvicineranno sempre di più : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap partenopea "Un posto al sole". Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 settembre, saranno moltissimi i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la scelta di Fabrizio di andare contro la sua famiglia per amore di Marina. Non mancherà però l'attenzione anche sugli altri protagonisti. Tra Alex e Vittorio la situazione si farà difficile quando ...

Previsioni astrologiche settimanali Dal 16 al 22 settembre : progetti 'top' per Leone : Durante la settimana dal 16 al 22 settembre troveremo Mercurio e Venere nel segno della Bilancia, mentre Marte ed il Sole stazioneranno sui gradi della Vergine. Il Nodo Lunare sarà in Cancro e nel frattempo Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno, come Giove nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro....Continua a leggere

Anticipazioni 'Tempesta d'amore Dal 15 al 21 settembre : Henry e Denise si avvicinano : Arrivano le nuove Anticipazioni di una delle soap più famose della televisione italiana, "Tempesta d'amore", ambientata in un immaginario hotel di lusso della Baviera. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia dal 15 al 21 settembre 2019, tutti i giorni su Rete 4 alle ore 19.55, esclusa la domenica. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai rimorsi di Annabelle per l'omicidio di sua ...

Dal 18 settembre la sesta edizione della staffetta Roma-Assisi : Dal 18 settembre al 4 ottobre si terrà la sesta edizione della staffetta "Da Francesco a Francesco (Roma-Assisi)"

Serie A - Premier League - Bundesliga in tv e in streaming Dal 13 al 16 settembre : Calcio In tv e in streaming le partite di Serie A, Premier League e non solo in tv e in streaming dal 13 al 16 settembre Dopo la sosta per le nazionali torna il weekend di calcio in tv che si animerà dal 13 al 16 settembre in tv su Sky, in streaming su DAZN e NOW Tv (adesso attivabile anche attraverso TIMVISION con l’offerta dedicata). Sette partite di Premier League e 5 di Bundesliga su Sky Sport oltre naturalmente alle 7 di Serie A (più ...

Victoria - la terza stagione Dal 13 settembre su laF : Victoria, la terza stagione da stasera alle 21:10 su LaF (canale 135 di SKy), in prima visione per l’Italia Una delle serie tv più attese dagli italiani, complice anche il passaggio in chiaro su Canale 5, Victoria è pronta a tornare in prima tv (pay) su LaF, con i nuovi episodi della terza stagione, e laF ha scelto una data perfetta. Nel bicentenario dalla nascita dell’iconica sovrana, da venerdì 13 settembre, alle ore 21.10, torna in tv ...

Una Vita - anticipazioni Dal 15 settembre : Valverde ucciso nel giorno delle nozze : A partire da domenica 15 settembre, inizierà una nuova settimana di programmazione per la soap spagnola 'Una Vita' (Acacias), la quale presenterà innumerevoli colpi di scena ed inaspettate sorprese. Gli affezionati fan della serie iberica assisteranno ad una sconvolgente scena, poiché il colonnello Valverde morirà il giorno del matrimonio con la giovane Silvia. il killer è Blasco che ucciderà Arturo, grazie alla complicità avuta con il falso ...

“Un passo Dal cielo 5” – Prima puntata di giovedì 12 settembre 2019 – Anticipazioni e trama. : Un passo dal cielo è la popolare fiction di Raiuno ambientata nelle montagne del Trentino Alto Adige con le strepitose Dolomiti e le cime di Lavaredo. Tre stagioni con protagonista Terence Hill, a cui poi nell’ultima serie trasmessa nel 2017 è subentrato, con altrettanto successo, Daniele Liotti. E da stasera, finalmente, ecco un passo dal […] L'articolo “Un passo dal cielo 5” – Prima puntata di giovedì 12 settembre 2019 – ...

Un Passo Dal Cielo 5 : anticipazioni seconda puntata di giovedì 19 settembre 2019 : Un Passo dal Cielo 5 - Daniele Liotti e Enrico Ianniello Dieci puntate dirette da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà per Lux Vide e Rai Fiction, compongono la quinta stagione di Un Passo dal Cielo. La storia d’amore tra Francesco (Daniele Liotti) ed Emma (Pilar Fogliati) sarà sempre al centro della scena, insieme a tanti misteri che scuoteranno la vita a San Candido. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di ...

Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2019 - nuova stagione Dal 24 settembre : nuova stagione per Alessandro Borghese 4 Ristoranti, che riparte martedì 24 settembre in prima serata su SkyUno ed espatria per la prima puntata. Una puntatina in stile Little Big Italy, quindi, per Borghese che inaugura questo nuovo ciclo di sette puntate volando ad Hong Kong alla ricerca del miglior rappresentante della cucina italiana nella città più occidentale dell'Estremo Oriente.prosegui la letturaAlessandro Borghese 4 Ristoranti 2019, ...

Previsioni astrali della settimana Dal 16 al 22 settembre : Sagittario premuroso : La terza settimana del mese di settembre 2019, secondo le Previsioni astrali sarà molto favorevole e fortunata per i segni di fuoco, che vivranno un periodo particolarmente roseo soprattutto per le relazioni sentimentali. La settimana dal 16 al 22 settembre non sarà positiva per Toro e Pesci, che dovranno fare i conti con difficoltà relazionali e stress lavorativo. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone: sarà una settimana ...

Un passo Dal cielo 5/ Video anticipazioni : la meravigliosa Rocio - 12 settembre - : Un passo dal cielo 5, anticipazioni e trama nuovi episodi in onda dal 12 settembre su Rai1 con Daniele Liotti. Nel cast la meravigliosa Rocio Munoz Morales.