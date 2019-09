In arrivo nuovi dettagli su The Last of Us Part II | annunciato un media event in

Fonte : eurogamer

(Di martedì 10 settembre 2019) Naughty Dog non ha fornito moltissime informazioni sull'attesissimo Theof UsII dall'E3 2018. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare molto presto. Lo studio, infatti, ha inviato inviti per un, in programma il 24 settembre, nel quale si discuterà del gioco in modo più approfondito. Mentre idell'o non sono disponibili al momento, potrebbero arrivare maggiori informazioni sul gameplay, sulla trama e possibilmente una data di uscita o finestra di lancio ufficiale.Spesso non ci sonoi di alto profilo dedicati ai singoli giochi, ma, probabilmente, per un gioco di peso come Theof UsII, sembra quasi necessario. Leggi altro...

NintendoItalia : Sintonizzati alle ore 00:00 della notte tra il 4 e il 5 settembre per un #NintendoDirect di circa 40 minuti ricco d… - sabrixben : RT @moni_plume: NUOVE CANZONI IN ARRIVO 'STO SCRIVENDO' sono troppo emozionata. Non vediamo l'ora fil, siamo qui; pronte a cantare ed emoz… - rivista_Autobus : RT @r_sommariva: @RegionePuglia , in arrivo 526 nuovi #autobus -