Buongiorno così da Livigno ❤❄#snow #livigno #alpi #autunnoPubblicato da InMeteo su ...

Il commuovente messaggio della Ministra : “Io ho perso amiche di 17 - 18 anni che sono morte…” : Non è una donna semplice la nuovissima Ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova che si apre totalmente in una bellissima intervista a Repubblica. “A chi pensavo mentre giuravo da ministro? Non voglio commuovermi! Io ho perso amiche di 17, 18 anni che sono morte negli incidenti dei pulmini dei caporali, nei campi. Non hanno avuto le opportunità che ho avuto io – ha aggiunto – Le mie amiche non è solo che non hanno potuto studiare, ma non hanno ...

Da iPhone a Huawei - tanti nuovi smartphone in arrivo : nuovi smartphone sono pronti per arrivare sul mercato, come dimostra la fiera tecnologica Ifa in corso a Berlino: grande attesa per smartphone pieghevoli, a doppio schermo, con chip per la connessione 5G, dispositivi di fascia media, low cost, con fotocamere potenti. Tra pochi giorni è previsto il lancio dei nuovi iPhone e lo sbarco della nuova serie di smartphone Huawei. L’evento Apple del 10 settembre sarà incentrato sui nuovi iPhone che ...

Star Wars Battlefront 2 : EA ottiene il Guinness World Record per il commento con più voti negativi su Reddit : Come probabilmente ricorderete, nel 2017 EA fu al centro di una bufera mediatica per via del sistema di microtransazioni e lootbox presenti in Star Wars Battlefront 2.All'epoca uno dei community manager dell'azienda provò a placare gli animi della community con un post su Reddit, che nel tempo ha ricevuto ben 683.821 voti negativi. Un numero talmente impressionante da diventare meritevole di menzione nell'edizione 2020 del libro Guinness World ...

Il Ricco Il Povero e Il Maggiordomo film stasera in tv 8 settembre : cast - trama - streaming : Il Ricco Il Povero e Il Maggiordomo è il film stasera in tv domenica 8 settembre 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Ricco Il Povero e Il Maggiordomo film stasera in tv: cast La regia è di Aldo, Giovanni, Giacomo, Morgan Bertacca. Il cast è composto da Aldo, Giovanni, Giacomo, Giuliana Lojodice, Francesca ...

Lo sfogo di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti al Circo Massimo : “Per i giornali dovevamo essere in 15 e invece…” (Video) : Frutto di un clima pre-concerto non idilliaco, per usare un eufemismo, lo show dei Thegiornalisti al Circo Massimo di Roma il 7 settembre, a chiusura del Love Tour, ha risentito non poco delle tensioni dei giorni e delle settimane precedenti. Le voci di crisi all'interno del gruppo (smentite dai diretti interessati), le vendite dei biglietti al di sotto delle aspettative, la tensione data dal primato di unica band italiana ad esibirsi finora ...

Le ossessioni : sei storie di “ordinarie” manie : Nella sua ultima raccolta pubblicata da La Nuova Frontiera la scrittrice messicana esplora ancora l’immaginario già presente in Bestiario sentimentale: la capacità distruttiva di ossessioni e pervesioni

Aramburu : «I libri mi hanno salvato dall’abisso della violenza» : Arriva ora in Italia la raccolta Dopo le fiamme che è stata scritta prima del best seller che ha reso famoso l’autore spagnolo. Anche in questo caso il nodo centrale della sua narrazione è vedere in che modo la violenza e la follia delle divisioni ideologiche influenzano la vita quotidiana delle persone comuni

Clash Royale : 5 regole per diventare imbattibile : Sono passati ormai più di 3 anni dalla pubblicazione di Clash Royale. Il gioco per mobile di casa Supercell allieta ogni giorno migliaia di utenti che si danno battaglia a suon di Pekka e Pincipesse. Nonostante la semplicità sia alla base di questo gioco mobile, tanti utenti potrebbero avere difficoltà nell’imporsi in match impari contro avversari veterani. Sicuramente maturare esperienza è fondamentale per poter scalare le classifiche a ...