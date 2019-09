Open days 2019 | palestre e impianti aperti

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – Sulla scia della ‘Notte bianca dello sport’, arrivano a Roma gli ‘Sport′: un evento che permettera’ a numerosisportivi comunali escolastiche di rimanereil sabato per ospitare eventi e manifestazioni di carattere sportivo. Si svolgeranno il 14, il 21 e il 28 settembre e coinvolgeranno quasi tutti i municipi romani per un totale di 107 strutture aperte. Alla conferenza stampa di questa mattina, in aula Giulio Cesare in Campidoglio, era presente il presidente della Commissione sport del Comune di Roma, Angelo Diario: “Grazie a questa iniziativa tutti i cittadini potranno venire a conoscenza di attivita’ che molto spesso sono sconosciute agli stessi abitanti del quartiere”. Dopo di lui hanno parlato Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, e gli assessori allo Sport dei Municipi III, IV ...

