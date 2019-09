Juventus | i 5 casi più spinosi per Sarri

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) La, dopo la chiusura del calciomercato, si ritrova in una situazione non semplice da gestire sul piano della rosa. Ci sono infatti alcuni giocatori scontenti con cuidovrà confrontarsi. Su tutti Emre Can e Mandzukic, esclusi dalla lista Champions League, ma non sono da sottovalutare le posizioni di Khedira, Dybala e Rabiot, come scrive il noto sito ilbianconero.com.

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: #Juventus, non solo #EmreCan: i casi di giocatori contro #Sarri - Group8g : Quindi caro @MomblanOfficial Sarri ha o non ha idoneità ??? Perché devi inventarti casi che non esistono? Devi fa… - JuvMania : #Bonucci: '#EmreCan? La comunicazione credo sia fondamentale in questi casi. #Armenia? Sarà dura'… -