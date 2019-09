Nave Eleonore | 104 migranti sbarcati a Pozzallo | alcuni casi di scabbia

Migranti - sbarcati i 31 della Mare Jonio. Nave Eleonore a Pozzallo - Finanza pronta al sequestro : Mentre per la Mare Jonio arriva l'ok allo sbarco dei 31 Migranti a bordo dopo cinque giorni di blocco in Mare al largo di Lampedusa, la Eleonore , Nave della ong Mission Lifeline, con...

Migranti : Nave Eleonore a Pozzallo - Legambiente 'volontari allontanati dal porto' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - I volontari di Legambiente , giunti al porto di Pozzallo (Ragusa) per accogliere la nave Eleonore della Ong Lifelie con a bordo ci sono 104 Migranti , sono stati fatti allontanara dall'aerea portuale. A denunciare l'accaduto è il presidente di Legambiente Sicilia Gianfran

Migranti : in corso sbarco da Nave ‘Eleonore’ al porto di Pozzallo : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Al via al porto di Pozzallo (Ragusa) lo sbarco dei 104 Migranti a bordo della nave ‘Elonore’ della ong tedesca Lifeline. Al molo ci sono rappresentanti delle forze dell’ordine che coordinano le operazioni. L'articolo Migranti: in corso sbarco da nave ‘Eleonore’ al porto di Pozzallo sembra essere il primo su CalcioWeb.