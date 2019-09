Buona la prima in F1 | Leclerc trionfa È il più giovane vincitore di sempre con la Ferrari

Milan - Buona la prima a San Siro : Calhanoglu segna di testa - Brescia battuto 1-0 : Grazie a un gol di testa di Calhanoglu al 12mo minuto, il Milan ha superato 1-0 il Brescia nell’esordio stagionale a San Siro. La schiacciata in rete del centrocampista turco è arrivata su assist di Suso. A sorpresa Giampaolo è partito con Andrè Silva al centro dell’attacco e Piatek è entrato solo n

Judo - Mondiali 2019 : Maria Centracchio ed Edwige Gwend sono agli ottavi - Buona la prima per Esposito. Out Parlati : Ottimo inizio di quarta giornata per l’Italia ai Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento alla Nippon Budokan Arena di Tokyo, in Giappone. Dopo il completamento dei primi due turni per entrambe le categorie impegnate oggi, ci sono ancora tre Judoka italiani in gioco e in corsa per le medaglie anche se la strada da percorrere è ancora lunga. Nella categoria -63 kg femminili la nostra Maria Centracchio ha superato ...

US Open – Buona la prima per Madison Keys - l’americana non lascia scampo alla giapponese Doi : La tennista statunitense accede al secondo turno dello slam di casa battendo in due set la propria avversaria giapponese Davanti al pubblico di casa, Madison Keys stacca il pass per il secondo turno degli US Open, cominciando con il piede giusto l’ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. L’americana non lascia scampo alla giapponese Doi, superandola con il punteggio di 7-5, 6-0 dopo poco più ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...

Buona la prima per la Juventus : Chiellini decide la sfida contro un buon Parma - la VAR subito protagonista : La Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale: Chiellini decide la partita contro il Parma al Tardini E’ ufficialmente iniziato il campionato di Serie A: ad aprire le danze sono stati i campioni in carica della Juventus, che hanno affrontato il Parma al Tardini. Senza Maurizio Sarri a guidare la squadra in panchina a causa delle sue condizioni fisiche, i bianconeri sono riusciti a disputare comunque una solida partita, ...

Aria di ottimismo tra Pd-M5s - Buona la prima. Ora la palla a Di Maio-Zingaretti : Voi garantiteci il taglio dei parlamentari. E voi chiudete definitivamente il forno con la Lega. Così è iniziato il primo confronto tra Movimento 5 stelle e Pd per la creazione di un nuovo governo. Alle 2 del pomeriggio, in una sala del gruppo pentastellato alla Camera, si sono seduti al tavolo da una parte il vicesegretario Pd Andrea Orlando e i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci e dall'altra i capigruppo ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : Buona la prima. Rossi/Carambula : niente torneo : Una buona e una cattiva notizia arrivano da Mosca dove sono appena iniziate le sfide dei gironi preliminari del torneo 4 Stelle allo stadio Luzhniki. La buona arriva dal torneo femminile dove Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno superato, non senza qualche brivido, il primo turno e più tardi si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale contro le forti brasiliane Maria Antonelli/Carol. Le azzurre si sono prese una bella rivincita ...

ATP Cincinnati – Buona la prima per Wawrinka : vittoria in rimonta contro Dimitrov al primo turno : Wawrinka trionfa in rimonta contro Dimitrov all’esordio nel torneo ATP di Cincinnati Esordio positivo per Stan Wawrinka al torneo ATP di Cincinnati. Prova tosta per lo svizzero, che ha dovuto fare i conti con un durissimo Dimitrov, aggiudicandosi però il match in rimonta. La sfida tra Dimitrov e Wawrinka è terminato dopo due ore e 37 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 4-6, 6-7: lo svizzero ai sedicesimi del torneo statunitense ...

Video/ Salernitana-Catanzaro - 3-1 - : gol e highlights - Buona la prima per Ventura : Video Salernitana-Catanzaro, risultato finale 3-1,: i granata di Ventura approdano al terzo turno preliminare di Coppa Italia dove incontreranno il Lecce.

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : Buona la prima per Dimitrov. Granollers sfiderà Fognini : Sarà lo spagnolo Marcel Granollers lo sfidante di Fabio Fognini nel secondo turno del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano il numero 103 del mondo ha nettamente sconfitto il Tennista di casa Lucas Gomez in due set con il punteggio di 6-0 6-1. Esordio con vittoria anche per Grigor Dimitrov, che ha superato l’americano Steve Johnson dopo una splendida battaglia di due ore e mezza. Alla fine si è imposto il bulgaro in tre set ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Buona la prima per Suarez Navarro - Kasatkina e Sakkari : Comincia la stagione sul cemento americano nel circuito WTA e tra i primi tornei c’è quello di San Jose. Esordio con vittoria per la spagnola Carla Suarez Navarro, testa di serie numero sei, che ha superato con un doppio 6-3 la polacca Magda Linette. Oltre alla vittoria della Tennista iberica, c’è da segnalare anche quella della russa Daria Kasatkina, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione. La numero 40 del mondo ha ...

Teatro in spiaggia a Kaucana - Buona la prima! : Teatro in spiaggia a Kaucana. Grande successo di pubblico al Circolo velico Kaucana. Applausi a scena aperta per la pièce Agata

ATP Amburgo – Buona la prima per Thiem : Cuevas ko in due set : Thiem trionfa al primo turno del torneo ATP di Amburgo: Cuevas eliminato in due set Esordio positivo per Thiem al torneo ATP di Amburgo: il tennista austriaco ha eliminato in due set il rivale Cuevas ai 16esimi di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta della città tedesca. Il numero 4 al mondo ha trionfato in un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6, staccando così il pass per gli ottavi, dove affronterà ...

Tennis - ATP Gstaad : Buona la prima per Thomas Fabbiano. Ora derby con Sonego : Esordio sofferto e vincente per Thomas Fabbiano nel primo turno del torneo di Gstaad. Il Tennista pugliese ha sconfitto lo svizzero Sandro Ehrat, numero 386 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Con questa vittoria Fabbiano si è garantito il derby azzurro al secondo turno contro Lorenzo Sonego, che ha usufruito di un bye al primo turno, essendo testa di serie numero quattro del torneo. Fabbiano inizia ...