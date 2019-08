Migranti | naufragio al largo della Libia con 90 persone a bordo | almeno 30 morti

Nuova strage nel Mediterraneo - Alarm Phone : “Molti Migranti morti in un naufragio in Libia” : L'organizzazione che riceve le richieste di aiuto dai migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo ha confermato che c'è stato un nuovo naufragio con molte vittime al largo della Libia: "Queste morti sono responsabilità dell'Europa".Continua a leggere

Strage Migranti - almeno 150 persone morte in un naufragio : I corpi dei morti annegati in mare e i sopravvissuti al peggior naufragio del 2019 finora sono arrivati a Khoms, al nord est di Tripoli. Erano tutti a bordo di due barconi affondati al largo delle coste libiche. I morti sarebbero almeno 150, altrettante le persone che sono riuscite e salvarsi. Medici senza frontiere ha soccorso i sopravvissuti, sono sotto shock e hanno sintomi da pre-annegamento, come ipossia e ipotermia, e ha raccolto le ...

Migranti - proseguono le ricerche dopo il naufragio davanti alla Libia. Guardia costiera : “Almeno 115 morti - 130 persone soccorse” : Almeno 115 morti, altre 130 persone soccorse e ricerche che proseguono senza sosta. Sono i numeri ufficiali, forniti dalla cosiddetta Guardia costiera libica, del naufragio del 25 luglio al largo delle coste di Al Khoms, un porto a circa 100 chilometri a est di Tripoli in guerra. Ma c’è chi parla di numeri più alti. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, principalmente eritrei e sudanesi, una delle barche naufragate, che trasportava ...

Migranti - per naufragio Libia si temono 150 morti. Msf : “Almeno 70 cadaveri in mare - anche bambini” : Il naufragio avvenuto al largo delle coste libiche ha causato la morte di almeno 70 persone, ma si teme che le vittime possano essere circa 150. Medici Senza Frontiere, che ha soccorso alcuni dei sopravvissuti, spiega che dei testimoni oculari hanno avvistato "almeno 70 cadaveri in acqua". Tra le vittime ci sono anche donne e bambini.Continua a leggere

