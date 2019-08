Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Dalla trasferta vittoriosa di Firenze iltorna con tre punti e con tre indicazioni importanti. La mentalità Il primo spunto è quello della mentalità. Gli azzurri sono stati in difficoltà per larghi tratti del primo tempo sotto il profilo agonistico e del gioco, ma non sono mai apparsi in confusione. Non si sono lasciati andare dopo lo svantaggio, non hanno perso le posizioni in campo quando era evidente che i viola andavano più veloci ed erano più aggressivi, non si sono accontentati del pareggio quando sono stati raggiunti per due volte, non si sono scomposti nella ricerca del nuovo vantaggio, non si sono neanche lasciati intimorire dai cartellini gialli rimediati, un po’ a sproposito, nel primo tempo. Si tratta di una dimostrazione di carattere e di consapevolezza, la squadra sa di valere, sa come si deve comportare in campo, a prescindere dagli episodi e ...

g_dimarzo : RT @napolista: Se il Napoli gode di un errore arbitrale a favore, viene giù il mondo Nicchi e Rizzoli in prima fila dopo l’errore di Massa… - thiswas_ : RT @napolista: Se il Napoli gode di un errore arbitrale a favore, viene giù il mondo Nicchi e Rizzoli in prima fila dopo l’errore di Massa… - Partenope_cf : RT @napolista: Se il Napoli gode di un errore arbitrale a favore, viene giù il mondo Nicchi e Rizzoli in prima fila dopo l’errore di Massa… -