LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA | orari FP3 e qualifiche | canali tv

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) IlPremio didel Motomondiale entra nel vivo. Le tre classi, infatti, si sfidano in questo sabato sul circuito di Silverstone per andare a caccia della pole position. Dopo le consuete terze sessioni di prove libere (e le quarte per quanto riguarda la) leandranno a completare le griglie di partenza delle gare di domani. Insembra tutto pronto per il duello tra Marc Marquez e le Yamaha con Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi che sono apparsi inde spolvero. Attenzione anche alle Ducati che non sono affatto distanti dai migliori. Nella Moto2 sarà Alex Marquez ilde favorito per pole position e gara, con Thomas Luthi e Lorenzo Baldassarri pronti alla sfida, senza dimenticare Enea Bastianini e Luca Marini che cercano conferme della loro crescita. Nella classe più leggera, infine, Aron Canet e Lorenzo Dalla Porta ...

EViolati : OA Sport: LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: accolto il ricorso di Valentino Rossi!.… - zazoomnews : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: prove libere 2 tolto il giro buono a Valentino Rossi. Marquez in test… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA: accolto il ricorso di Valentino Rossi! - #MotoGP #Bretagna #DIRETTA:… -