Allarme ondate di calore | sempre più frequenti nell' emisfero nord | a Tokyo 100 morti in

Clima - l’Allarme : le ondate di calore uccidono i coralli : I cambiamenti Climatici sono mortali per il corallo: lo ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology. La ricerca è stata svolta da un team di diversi studiosi (University of New South Wales, University of Newcastle, University of Technology Sydney, James Cook University e il Noaa – National Oceanographic and Atmospheric Administration). ondate di calore killer per i coralli Dalle analisi è emerso che le frequenti e ...