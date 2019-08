Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) “Se dovete andare in, nonin, perché è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa”. Esordisce così, inflencer 22enne prima corteggiatore e poidi Uomini e Donne, che ha pubblicato in una serie di video su Instagram il suo sfogo su quanto accaduto durante quella che definisce “unadi” in. Il giovane ha elencato puntualmente tutte le cose che a suo dire sono state problematiche. Come prima cosa “i cornetti. Esci di casa, problema colazione, cornetti finiti alle 8 del mattino. Vai verso il mare e c’è il problema parcheggio, perché lanon è attrezzata di parcheggi, non ce n’è uno neanche a pagarlo”. Poi la questione ombrelloni: “Innon ne esistono – dice -. Poi problema sdraio. Dopo che hai trovato la sdraio c’è il ...

FQMagazineit : Lorenzo Riccardi, il tronista attacca la Sardegna: “Una vacanza di me***, non venite. Un problema unico” - Cascavel47 : Lorenzo Riccardi, il tronista attacca la Sardegna: “Una vacanza di me***, non venite. Un problema unico”… - filadelfo72 : #uominiedonne #giulia #lelellis e #lorenzo #riccardi difendono #uomini e #donne: 'La #mennoia è una grande'… -