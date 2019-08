Square Enix cancella i tornei di Starwing Paradox a causa di nuove minacce di morte

Square Enix minacciata da un 40enne : "Volete fare la fine di Kyoto Animation?" : Un uomo di 40 anni di nome Kenichi Hiratsuka è stato arrestato per aver inviato minacce di morte a Square Enix, dicendo di voler dare fuoco all'azienda, proprio come è accaduto qualche settimana fa alla Kyoto Animation.Secondo quanto riferito, Hiratsuka avrebbe inviato minacce di morte alla società attraverso il sito internet. Le minacce contenevano frasi come "Ridatemi indietro i soldi che ho speso per questo schifo di gioco. Volete che si ...

Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Oninaki : un video gameplay di circa 30 minuti per l'action di Square Enix : Nella giornata di ieri è stata mostrata una demo dedicata all'action RPG Oninaki, se siete interessati vi informiamo che è ora disponibile un filmato che mostra circa 30 minuti di gameplay da essa.La versione di prova permette ai giocatori di prendere confidenza con la parte iniziale del gioco, che comprende la Story Mode e la Battle Mode, sarà inoltre possibile trasferire i progressi nel gioco completo, se deciderete di acquistarlo. Il gioco è ...

ONINAKI : Square Enix rilascia la DEMO Gratuita : Square Enix ha oggi annunciato che la DEMO giocabile Gratuita di ONINAKI, il nuovo RPG sviluppato dal talentuoso studio Tokyo RPG Factory, è ora scaricabile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e STEAM, mentre l’uscita del gioco è prevista per il 22 agosto 2019. In ONINAKI, i giocatori vivranno la storia di Kagachi, un giovane Watcher con il compito di guidare le Lost Souls nell’altro mondo. Dopo aver incontrato la ...

Final Fantasy VII Remake non è previsto per Xbox One o altre piattaforme - parola di Square Enix : Final Fantasy VII Remake è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, ed i fan non vedono l'ora di mettere le mani sulla prima parte del gioco. Finora il titolo era stato annunciato per PlayStation 4; tuttavia nella giornata di ieri, all'interno di una pagina Facebook tedesca, per poco tempo è apparsa un'immagine che indicava l'arrivo del Remake anche su Xbox One in concomitanza con l'uscita su PS4.Sfortunatamente però Square ...

Square Enix commenta le possibilità di avere un Final Fantasy X-3 : Final Fantasy X è senza alcun dubbio stato uno dei JRPG più importanti della generazione videoludica PS2, riporta Gamepur, e come possiamo vedere un suo ritorno è stato ponderato anche in casa Square Enix.Per la precisione, a parlare di un ipotetico "sequel del sequel", ovvero di un Final Fantasy X-3, è stato proprio il producer Yoshinori Kitase, il quale dichiara che Square non ha mai escluso questa possibilità lasciandosi la porta aperta alle ...

Marvel's Avengers : Square Enix spera che il gioco faccia meglio di Spider-Man : Marvel's Spider-Man è stato il titolo che più ricordava da vicino il gioco di supereroi ideale e mostrava la diffusa popolarità di Marvel oltre i film. Aveva qualità e quantità in termini di contenuti e ha venduto molte copie anche se è stata un'esclusiva PS4. Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix, ha parlato del gioco e ha detto di aver apprezzato il titolo di Insomniac Games. Ha anche detto che non vuole che sia migliore del nuovo Marvel's ...

Square Enix : l'innovazione è il punto fondamentale per i franchise di Final Fantasy - Tomb Raider e Dragon Quest : Final Fantasy XV è stato abbastanza apprezzato dai vecchi fan, ma ha raggiunto anche un nuovo pubblico. Il gioco, come saprete, ha modificato la formula classica proponendo un mondo più aperto e un combattimento proiettato in una direzione più action. All'ultimo E3, il CEO e presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha parlato con Game Informer in un'intervista e, in Questa occasione, ha confermato che FF15 ha alzato il profilo della serie."Sì, ...

Final Fantasy 7 Remake : secondo il CEO di Square Enix i remake sono più difficili da sviluppare rispetto ai giochi originali : Senza dubbio, uno dei giochi più attesi in arrivo è Final Fantasy VII remake di Square Enix. Il gioco sta arrivando esattamente nel momento giusto, in cui più titoli hanno subito il "trattamento remake" e, secondo l'amministratore delegato della società, sviluppare remake è più difficile che fare un gioco originale, riporta Gamingbolt.Considerando che FFVIIR uscirà in più giochi, probabilmente significa che non vedremo un nuovo Final Fantasy ...

FINAL FANTASY 7 REMAKE : Per Square Enix la nostalgia non è la chiave del successo : Quanti di voi attendono con ansia il REMAKE di FINAL FANTASY VII? Il CEO di Square Enix “Yosuke Matsuda” in una recente dichiarazione ha parlato dell’importanza di sviluppare qualcosa di nuovo in un REMAKE, evitando di puntare solo sul fattore nostalgia. FINAL FANTASY VII REMAKE avrà contenuti inediti Abbiamo imparato nel corso del tempo che fare dei REMAKE può risultare estremamente difficile, realizzare ...

Final Fantasy 7 Remake : diamo uno sguardo alle nuove immagini pubblicate da Square Enix : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix e PlayStation hanno pubblicato nuove immagini di Final Fantasy 7 Remake.Presentato durante l'E3 2019, Final Fantasy 7 Remake è stato uno dei grandi giochi dell'evento e l'azienda continua a presentare una serie di immagini promozionali. Alcuni screenshot sono stati presi dal trailer mostrato proprio durante la kermesse losangelina e mostrano il sistema di combattimento ed alcuni nemici presenti nel ...