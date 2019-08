Muntilbano e gli aitera da tastiere

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Era piena ferragusta: omnia era firmo anche a Vigati, ma Montilbano si era addunmati che aviva dimenticata dei documenta in Commissariatu. La crisa di guberna ammurbava l’aere e per il paisi non c’ira nihilo e la Ponto di Montilbano non ebbi difficultate a raggiungere il su offcio. Catarelli eri l’unici a tiniri presidia e stevi azziccata al suo tableta con gli ocula a pampineddra fissa su chi sape cosa. Montilbano: “Catarè, non mi diceri che stavi visenda le hotte linnea?”. Catarella; “Dutturi, dutturi! Io non le saccio cheste ottI linnea: io stevi nella mea ciatta linnea a parlari con i mea amicia”. M. “Ah, brava: ma che fussiro chesta ciatta linnea, un loco dove s’impara a ciatare?”. C: “Nonsi dutturi, a mia le cosa strevesa non piacciana: ognino di noia poti scriverse nelle ciatta e parlari de omnia piaccia”. M. “E di che cosa state ciatanda?”. C: “Si ciatta su omnia cosa, mi ...