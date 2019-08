Fonte : quattroruote

(Di martedì 13 agosto 2019) Il gruppo FCA avrebbe trovato una soluzione per ridurre legenerate da alcuni esemplari di. Il costruttore ha sviluppato un nuovo ammortizzatore che, stabilizzando lo sterzo, limiterebbe lepercepite sul volante in caso di sconnessioni affrontate a velocità autostradali, chiamate in gergo death wobble.Non è un richiamo. Per il momento laha iniziato ad avvisare i primi clienti americani della possibilità di aggiornare gratuitamente le vetture con il nuovo stabilizzatore. L'operazione, totalmente a carico del costruttore, non è classificata come richiamo in quanto lenon sarebbero riconducibili a problemi di sicurezza: si tratterebbe infatti di un fenomeno di risonanza. "Quando si colpisce un dosso sulla strada questo tipo di sospensione può innescare una risonanza e quello che abbiamo riscontrato è che non appena ha fatto freddo ...

dinoadduci : Jeep Wrangler - Un aggiornamento riduce le vibrazioni - Investireoggi : FCA aggiorna alcuni Jeep Wrangler in Canada, negli Stati Uniti per correggere 'rare' anomalie… - Motori_IO : FCA aggiorna alcuni Jeep Wrangler in Canada, negli Stati Uniti per correggere 'rare' anomalie… -