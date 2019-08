“Leccacu**o | marionetta!” Gianni Sperti nella bufera | brucia Uomini e Donne

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2019) Guerra ormai senza frontiera a. A rispondere per le rime a Teresa Cilio, in questi giorni, c’è stato. Tutto è nato per un scambio abbastanza acceso con Raffaela Mennoia che a tanti non piaciuto. A inserirsi nelle discussioni ci hanno pensato anche Deianira Marzano e Karina Cascella. Ma non solo, pureora decide di dire la sua con una frecciatina che sembra rivolta proprio alla Cilia e sembra voler mandare un chiaro messaggio a Teresa, che ha confermato di non voler più mantenere il silenzio su determinate questioni. Ma la Cilia ci ha sempre tenuto a precisare di non avercela con il programma intero o con tutta la redazione, ma solo ed esclusivamente con una persona, la Mennoia. Nonostante sia stata chiara su questo punto, sembra che non tutti abbiano capito le sue intenzioni. Continua dopo la foto “Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a ...

