I giochi di Sega Genesis Mini in un nuovo nostalgico trailer

Fonte : eurogamer

(Di martedì 6 agosto 2019) Manca poco più di un mese al lancio delin Nord America, quindiha deciso di pubblicizzare la sua nuova console retrò con un. Questo video fa leva sulla nostalgia che molti fan hanno per la storica macchina, in quanto mette in mostra il classico logo, la console accuratamente ricreata e molti deiche saranno disponibili.Dopo alcune immagini di, il video si focalizza sui 42presenti. Possiamo vedere Strider, Golden Axe e Columns, nonché alcuni titoli che potrebbero essere meno conosciuti, come il portingdi Virtua Fighter 2. Ilsi conclude evidenziando i due "bonus" Tetris e Darius. Leggi altro...

