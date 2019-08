Puglia | B&B rifiuta di affittare una stanza a una coppia gay | “non accetto di

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 2 agosto 2019) La proprietaria dell’appartamento che doveva essere preso in affitto da unaGay a San Severo in provincia di Foggia è stata categoricadii miei appartamenti a due uomini”. L’imbarazzante risposta è stata data a Matteo un giovane gay di Modena che aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza incon il suo compagno. La notizia è diventata subito virale e il segretario nazionale dell’Arcigay, Gabriele Piazzoni, ha voluto così stigmatizzare la vicenda: “Questo atteggiamento è inaccettabile a va duramente sanzionato. La policy di Airbnb è molto netta sul tema delle discriminazioni: agli host non è consentitore un ospite sulla base dell’etnia, del colore della pelle, dell’etnia, della provenienza geografica, della religione, dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o dello stato civile. ...

