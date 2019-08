Dal GfVip a Uomini e donne? Giulia Salemi è fatta per fare la conduttrice

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Serena Granato Fariba Tehrani potrebbe aver categoricamente smentito il rumor che vedrebbe la figlia in procinto di partecipare come tronista aè in procinto di salire sul trono di? Per il momento l'ex gieffina preferisce il silenzio mediatico, dopo aver ufficializzato sui social la sua rottura con Francesco Monte. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip, stando alle ultime indiscrezioni riportate su Chi magazine, si sarebbe rivolta a Maria De Filippi, chiedendole aiuto per trovare nuovamente l'amore. Ad oggi possiamo dire che il rumor lanciato dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini non è stato confermato né smentito dall'ex fidanzata di Francesco Monte. Ma la madre della modella persiana potrebbe aver risposto al posto della figlia, con un commento riportato su Instagram. Fariba Tehrani su"Ma ...

Debina87 : RT @Iperborea_: Signori, Jessica è riemersa direttamente dal 2013, pronta a regalarci nuovo trash: #GFvip #riassuntone -