Sciopero | oggi tocca agli aerei | tutti i voli cancellati

Lo Sciopero dei trasporti : oggi fermi treni - metro - bus e navi : Ha preso il via con diverse modalità e fasce orarie a seconda della città, lo sciopero dei trasporti che il ministro Danilo Toninelli ha cercato di scongiurare ieri in extremis. I sindacati confederali hanno respinto anche la richiesta di rinvio da parte del Garante: treni , metro , bus e navi si fermano. "Le ragioni restano", si legge nella nota congiunta Filt-Cgil Fit-Cisl e Uil trasporti al termine dell’incontro al ministero delle ...

Sciopero trasporti : oggi si fermano treni - metro - bus e navi. Venerdì tocca agli aerei : Mercoledì nero per i trasporti : è iniziato lo Sciopero generale di treni , metri, bus e navi, con modalità e fasce orarie diverse da città a città. I sindacati confederali hanno respinto la richiesta di rinvio presentata dal Ministero dei trasporti e dal Garante, confermando la mobilitazione. Per Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti le ragioni della mobilitazione “rimangono quindi tutte valide, nonostante il ministro nel corso della riunione ...

Oggi disagi nei trasporti : Sciopero treni - bus - metropolitane : Sarà un mercoledì di disagi nei trasporti per lo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. I sindacati hanno respinto la richiesta di rinvio da parte del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e hanno confermato anche la protesta nel trasporto aereo prevista per il 26 luglio. Oggi quindi sarà una giornata difficile per chi viaggia in treno, autobus e metropolitana, e ci saranno problemi anche per il trasporto marittimo e ...