Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Scoppia la rissa in diretta a Stasera Italia, il talk di Rete4, tra Vittorioe Giampiero, minacce di “pedate” fino ad arrivare alleprima che i tecnici si frappongano tra i due ospiti per dividerli. Ad accendere gli animi è stato il critico d’arte che interrompe il giornalista mentre parla dell’assenza di Matteo Salvini in Parlamento per fare chiarezza sui presunti fondi russi contrattati al Metropol di Mosca.parla dell’indagine aperta dalla Procura di Milano, malo interrompe: “Non è una indagine, è un crimine”. “Crimine, questo termine appartiene a te”. Ma il critico insiste attaccando la “magistratura corrotta”. ”È imbarazzante averlo accanto”, sbotta. Mainsiste con gli, ai quali risponde prontamente il ...

jerryscottismo : @BrancoFaldini 'Ti prendo a pedate in culo' Mughini deve essere fastidioso e aggressivo come un jack russel incazzato - kiofra1 : 'Tu non hai un anima, sei una testa di cazzo!' 'Lo prendo a pedate nel culo?' - Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: 'Ti prendo a pedate!'. Insulti e sediate in studio tra Sgarbi e Mughini -