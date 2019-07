Il Napoli è ancora un cantiere | con la Cremonese finisce 3-3

Calciomercato Napoli : no per Correa - Pépé piace - per James Rodriguez ancora speranze : Dalle parti di Napoli non si fa che parlare di altro: la sessione estiva di Calciomercato è al centro di chiacchiere e discussioni tra tutti i tifosi napoletani, che sognano di vedere una squadra ancor più competitiva e in grado di togliere il titolo finalmente alla Juventus di Maurizio Sarri. Proprio per questa ragione sono diverse le trattative messe in piedi dalla società partenopea: il sogno continua ovviamente ad essere il colombiano del ...

Qui Dimaro. Ancora un pomeriggio d’attacco per il Napoli : È durata poco più di un’ora la seduta d’allenamento pomeridiana del Napoli quest’oggi, sotto una pioggia scrosciante. Gli azzurri, dopo una breve riunione tecnica post-riscaldamento, sono entrati in campo Ancora una volta partendo subito con l’esercizio sulla pressione offensiva. Esercizio che si è poi trasformato in una partitella senza porte e a campo ridotto: scambi stretti e disimpegni rapidi, sempre nel segno della ...

Universiadi a Napoli - ancora un malore : sprinter algerino finisce al Cardarelli : Uno sprinter algerino, Mohamed Abdelhakim, 20 anni, è stato colto questa mattina da un malore mentre era in procinto di gareggiare sulla pista dello stadio San Paolo di Napoli per le...

Mercato Napoli in uscita : entrambi ceduti - convocati in ritiro ancora prima l’ufficialità : Luigi Sepe e ALberto Grassi ceduti al Parma Il Parma ha tre colpi in entrata e lo annuncia tramite l’elenco dei convocati per il ritiro di Prato allo Stelvio che inizierà domani e terminerà il 21 luglio. Tra i convocati ci sono anche Luigi Sepe, Vincent Laurini e Alberto Grassi, giocatori che ufficialmente non sono ancora di proprietà del Parma. Sepe e Grassi, erano in prestito al Parma dallo scorso anno, ma sono ancora della ...

Quote Serie A - Juventus ancora favorita poi Inter e Napoli : Il calciomercato è nella fase importante e le prime squadre si sono radunate per preparare la prossima stagione. Secondo le Quote Better la Juventus continua ad essere la super favorita per la vittoria del campionato, la quota è 1,60, subito dietro il duo Inter e Napoli, entrambe quotate a 5,00 per lo scudetto, poca fiducia nel Milan di Marco Giampaolo, il tricolore rossonero vale 40 volte la posta. La nuova Roma di Fonsecsa è quotata a ...

CorSport : Fabian Ruiz piaceva al Napoli prima ancora dell’arrivo di Re Carlo : Le manovre di avvicinamento del Napoli a Fabian Ruiz sono partite ben prima dell’arrivo di Ancelotti al club, scrive il Corriere dello Sport. Alla fine di maggio 2018, Giuntoli incontrò in un albergo romano i due agenti dello spagnolo. Il club azzurro era già interessato già al giovane Fabian. Bisognava ancora scegliere il tecnico, ma l’idea già piaceva. E piaceva anche a Davide Ancelotti che, a Siviglia, aveva avuto modo di vederlo giocare nel ...

Sky : Manolas-Napoli - manca ancora qualcosina - Giuntoli da Raiola : Manolas al Napoli. È praticamente fatta. Ma manca ancora qualcosina. Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato, a Sky, chiarisce che tra i club l’accordo è chiuso. Non è ancora chiuso tra il Napoli e il calciatore e quindi tra il Napoli e Mino Raiola agente del difensore greco. Domani, annuncia Di Marzio, Giuntoli andrà a Montecarlo a incontrare il principe dei procuratori. «Al momento – afferma Di Marzio – l’accordo ...

Koulibaly - il futuro è ancora a Napoli : “penso di restare” : “Se restero’ a Napoli? Non lo so, credo di si’. Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal”. Sono le importanti dichiarazioni di Kalidou Koulibaly parlando a Goal.com dopo la vittoria del Senegal contro la Tanzania in Coppa d’Africa, tante voci di mercato ma il calciatore sembra concentrato sul club azzurro. “Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, ...

Napoli - Koulibaly mette in allarme il club azzurro : “se resto? Non lo so ancora - ma…” : Il difensore senegalese ha parlato dopo la vittoria in Coppa d’Africa con la Tanzania, sottolineando di non pensare adesso al suo futuro Il futuro adesso non è importante, Kalidou Koulibaly è concentrato al 100% sulla Coppa d’Africa, in corso di svolgimento in Egitto. Prima partita e subito vittoria per il Senegal, riuscito ad imporsi sulla Tanzania con il punteggio di 2-0, maturato grazie alle reti di Diatta e Keita. Marco ...

Sky Sport : “Napoli e Roma ancora niente accordo per Manolas ma resta la speranza” : Il Napoli e la Roma non sono ancora riuscite a trovare l’ accordo per Manolas, ma secondo Sky Sport resta alta la possibilità che il forte difensore possa vestire la casacca azzurra. E’ la pista più percorribile, De Laurentiis vorrebbe formare la coppia con Koulibaly. Il Napoli vorrebbe pagare meno della clausola rescissoria, ma anche per questo si resta ottimisti che la trattativa andrà in porto. Ad oggi il Napoli è la squadra ...

Sarri alla Juventus - ancora frecciate da Napoli : “Ti sei venduto la dignità” : Sarri alla Juventus, ancora frecciate da parte dei tifosi del Napoli che, si sapeva, non l’hanno presa benissimo. Dopo la rimozione della targa celebrativa a Bagnoli e la petizione per far togliere il termine ‘Sarrismo’ dalla Treccani, un altro gesto è stato compiuto nella notte da alcuni supporter azzurri. Sarri alla Juve, a Napoli non l’hanno presa bene: rimossa targa celebrativa in un quartiere partenopeo Sarri alla ...

Napoli - crolla un solaio a Forcella : ancora paura : non risultano feriti : Il parziale crollo di un solaio si è verificato in un palazzo del quartiere Forcella di Napoli, nell'area dove pochi giorni fa un commerciante è morto in seguito al distacco di un...

Napoli - la banda del buco colpisce ancora : razzia di preziosi nella gioielleria di via Filangieri : La banda del buco torna in azione a Chiaia ed è la terza volta in una settimana. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita la gioielleria Trucchi in piazza Santa Caterina a...

Gazzetta : pista Ilicic e Zapata ancora aperta per il Napoli : La Gazzetta dello Sport rilancia le trattative tra l’Atalanta e il Napoli che sembravano essersi chiuse. Sempre vivo l’interesse per Ilicic e Zapata Nei discorsi tra i club (riguardanti soprattutto il colombiano) si è discusso di Inglese e Verdi (in scadenza nel 2022 e 2023). Per il primo(Bergamo destinazione gradita, piace anche a Cagliari e Mihajlovic) manca l’intesa sulla valutazione, mentre l’ex Eibar attende segnali da ambo le ...