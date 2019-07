Morte De Crescenzo | in Campidoglio aperta camera ardente

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Si e’alle 10, nella Sala della Protomoteca del, ladi Luciano De, morto ieri, all’eta’ di 90 anni, al policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato per le conseguenze di una polmonite. In Sala, oltre a familiari e amici, sono presenti il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo e il sociologo Domenico De Masi. Davanti al feretro di Dee’ esposto il gonfalone del Comune di Napoli. Larestera’fino alle 20. Il funerale si svolgera’ domani, alle 11.30, nella basilica di Santa Chiara a Napoli. Il sindaco, Luigi De Magistris, ha proclamato il lutto cittadino. L'articoloDe: inproviene da RomaDailyNews.

