Tumori | 3 fattori di rischio diventano sempre più “consistenti”

(Di martedì 16 luglio 2019) “Inquinamento atmosferico, stili di vita scorretti, scarsa adesione ai programmi di screening anti-cancro.più consistenti idioncologico. Anche le amministrazioni locali, non solo quelle nazionali, devono impegnarsi di più per ridurre i 373mila nuovi casi di tumore che ogni anno colpiscono i cittadini del nostro Paese. Non solo. I rappresentanti istituzionali delle città e delle Regioni possono realizzare atti concreti per migliorare la qualità di vita e l’assistenza agli oltre 3 milioni di pazienti oncologici italiani”. È questo il principale messaggio che l’oncologo Francesco Cognetti e il giornalista Mauro Boldrini lanciano col libro Ritorno alla vita. Conoscere, prevenire, sconfiggere il tumore (204 pagine, Guerini Editore), promosso da Fondazione Insieme contro il Cancro e presentato oggi presso la Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati. ...

