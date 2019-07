Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Ilbandito dallalo scorso 9 luglio prevede la ricerca sia di diplomati che di laureati, per un totale di oltre 2000 unità. In particolare, il bando riferito alla categoria C e D è riservato ai laureati. I soggetti interessati a partecipare alavranno tempo sino al prossimo 8 agosto 2019, per inviare laonline sulla piattaforma dedicata di step one. Lapotràper più, sarà il sistema step one a comunicare a quali concorsi sarà possibile accedere in base ai titoli in proprio possesso. Inoltre, sarà possibile inoltrarecontestualmente aiappartenentia categorie differenti. È da precisare che per l'invio dellanon è necessaria la Pec, ma basta un semplice indirizzo email. Per le domande già inoltrate, in caso di eventuali correzioni potrannomodificate, entro le ore 23.59 ...

caterinaperna1 : Concorso Regione Campania: la domanda può essere inoltrata, anche per più profili - zazoomblog : Concorso Regione Campania affluenza da record: 16 mila candidati in 24 ore - #Concorso #Regione #Campania - inharrysaarmss : È la prima volta che mi iscrivo per fare un concorso alla regione e indovinate? Ho avuto già problemi con la richie… -