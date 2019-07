Ragusa | ubriaco travolge due bambini | un morto e un ferito gravissimo

blogo

(Di venerdì 12 luglio 2019) Incidente mortale ieri sera nel centro storico di Vittoria, in provincia di, dove un SUV guidato da un uomo di 37 anni ha travolto duedi 11 e 12 anni che erano seduti sul marciapiede davanti alla porta di casa, uccidendone uno e ferendo in modol'altro, La tragedia è avvenuta in via IV Aprile. Il Suv ha travolto in pieno i due cuginetti e li ha trascinati per diversi metri prima di riuscire a fermarsi. A quel punto la persona alla guida e i due passeggeri sono scesi e si sono dati alla fuga a piedi, ma questi ultimi due si sono prontamente recati nella vicina caserma dei carabinieri per denunciare l'accaduto e fare il nome del guidatore, il pregiudicato di 37 anni Rosario Greco.L'arresto dell'uomo è scattato poco dopo. Il 37enne, risultato positivo ad alcol e droga, è stato subito arrestato con l'accusa di omicidio stradale e per detenzione di oggetti atti ...

