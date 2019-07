L' annuncio di Switch Lite fa volare le azioni di Nintendo

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019) Qualunque sia la vostra opinione sulla nuova console, sembra che gli investitori della società siano piuttosto eccitati.Secondo il Financial Times, in seguito all'diledisono aumentate addirittura del 4,5%, il miglior risultato degli ultimi 9 mesi.È facile capire perché gli investitori sarebbero entusiasti del nuovo prodotto; Con un costo di $ 100 in meno rispetto al modellooriginale,sembra la console perfetta per puntare a un pubblico più giovane o a famiglie. L'analista di Kantan Games, Dr. Serkan Toto, ha affermato quanto segue:Leggi altro...

