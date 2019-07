Nasce la Coalizione 2 0 made in Usa per il Golfo Persico Ecco i primi acquisti

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) La nuova guerra delpuò iniziare così: con la costituzione di una “di volenterosi” armata in funzione anti-iraniana. Gli Stati Uniti vogliono creare unamilitare internazionale per proteggere le acque antistanti l’Iran e lo Yemen dopo i recenti attacchi contro due petroliere: lo ha detto il generale della Marina Joseph Dunford, secondo quanto riporta la Bbc online. L’iniziativa è volta ad “assicurare la libertà di navigazione” nella regione, ha spiegato Dunford, sottolineando che vi sono colloqui in corso fra gli Usa e un certo numero di Paesi che hanno la “volontà politica” di appoggiare il piano.Il mese scorso Washington ha accusato l’Iran di avere attaccato le due petroliere davanti allo Stretto di Hormuz, un’accusa che l’Iran ha respinto. ...

