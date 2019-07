Sea Watch | Carola Rackete e l' effetto sulla Lega Sondaggi Swg | Risso | Perché

Sea Watch - Carola Rackete e la raccolta fondi. Montagna di soldi - li useranno per il "partito delle Ong" : La Sea Watch intende condividere con altre Ong impegnate nel salvataggio di migranti le donazioni ricevute per la capitana Carola Rackete. "Abbiamo formato un comitato perché vogliamo usare questo denaro nel modo più efficiente possibile per il soccorso in mare, non solo per Sea Watch, vogliamo vede

Sea Watch - Carola Rackete e l'affondo del grillino Spadafora : "Insulti e deriva sessista - colpa di Salvini" : In Italia c'è una deriva sessista e la colpa è di Matteo Salvini. Questo è il nuovo fronte d'assalto del Movimento 5 Stelle all'alleato leghista. Vincenzo Spadafora, sottosegretario grillino con delega alle Pari Opportunità e fedelissimo di Luigi Di Maio, rilascia un'intervista dinamitarda a Repubbl

Matteo Salvini - un muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Sea Watch - Matteo Salvini contro il prete che dice Messa per Carola Rackete : "Sarà il caldo?" : "Un parroco che celebra una Messa per la valorosa pirata tedesca Carola... Sarà il caldo???". Matteo Salvini ironizza sulla notizia che un prete ha deciso di celebrare Messa in onore di Carola e di tutte le donne di coraggio che "mettono la legge di Dio prima della legge degli uomini". Ci sarebbe da

Sea Watch - a Pavia una messa per Carola Rackete. Il ministro Centinaio bombarda : "Pagliacciate" : Una messa "per Carola Rackete e tutte le donne di coraggio che mettono la Legge di Dio prima della legge degli uomini". L'iniziativa di don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (Pavia) non va giù a Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura, leghista e pavese: "Siamo in un paese liber

Sea Watch - Capezzone contro Pd-LeU : 'Deputati crocieristi spero smentiscano Carola' : Daniele Capezzone ha un passato da parlamentare, ma dal 2018 ha scelto di non candidarsi in Parlamento ed è tornato alla sua professione di giornalista. Nelle ultime ore è apparso sul sito del collega Nicola Porro (nicolaporro.it) un articolo in cui sferra un attacco particolarmente duro nei confronti dei parlamentari che, nei giorni delle tensioni sul caso Sea Watch, sono saliti a bordo dell'imbarcazione dell'Ong tedesca. Stavolta la critica ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete salvata anche dagli avvocati : perché slitta l'interrogatorio : l'interrogatorio della comandante Carola Rackete è stato rinviato al prossimo 18 luglio. L'audizione, fissata per domani mattina (martedì 9 luglio), è stata posticipata a causa dello sciopero dei difensori. I legali della capitana della Sea Watch, gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini

Con Sea Watch e Alex il vittimismo diventa di Stato : “Mi sento lasciato solo politicamente”, lamenta il ministro dell’Interno Matteo Salvini costretto a lasciar sbarcare a Lampedusa i migranti della nave Alex, dopo l’analogo caso di Carola Rackete che al timone della Sea Watch aveva forzato il blocco ed era approdata in Italia con quarantadue naufraghi a bordo.Il vittimismo fa parte dell’arsenale mediatico di un politico scaltro come il leader della Lega. La parabola ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete e la vergogna sulla GdF : per lei ha deciso di farsi travolgere in mare : Eccola - ancora - qui, l'eroina della sinistra pro-immigrazione, Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 sfuggita agli arresti per gentile concessione della magistratura. Un'intervista alla Rackete è stata trasmessa da Agorà, su Rai 3. Si torna ovviamente a parlare dei giorni caldissimi del

Sea Watch - post pro Ong del gip che ha scarcerato Carola è una bufala - scattano denunce : Omonimia con scambio di persona o semplice profilo fake? Le indagini aiuteranno a capire cosa sia realmente accaduto, ma al momento si inizia a fare luce su una vicenda che aveva fatto molto discutere. Immediatamente dopo la richiesta di scarcerazione del gip nei confronti di Carola Rackete, era stato diffuso uno screenshot che raffigurava un post Facebook, pubblicato da Alessandra Vella (il nome del giudice), in cui si rallegrava per il fatto ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete svela come i parlamentari Pd hanno coperto i suoi reati : In fondo non è nemmeno colpa sua. È che ormai Carola Rackete si è convinta davvero, di essere un guru dei tempi moderni, di avere qualcosa da dire. I creativi del marketing buonista hanno esagerato, e adesso la creatura vive di vita propria: ieri campeggiavano sue interviste su Der Spiegel, su The G

Sea Watch 3 - denunciata la gip Alessandra Vella per aver liberato Carola Rackete : La denuncia è stata presentata da una «cittadina e contribuente» e l' obiettivo è il gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella e la sua decisione di scarcerare Carola Rackete. Ornella Mariani Forni, questo il nome della cittadina abitante a Benevento, ha presentato la sua querela alla procura

"Nave Alex ora forza il blocco" Mediterranea come Sea Watch : Angelo Scarano La Alex ha dichiarato lo stato di necessità: "Acqua a bordo terminata". E adesso fa rotta su Lampedusa La Alex adesso imita la Sea Watch. La barca con a bordo 42 migranti ha deciso di far rotta su Lampedusa. Il veliero di Mediterranea ha dichiarato "lo stato di necessità". Dopo qualche giorno di stallo a largo dell'isola di Lampedusa, l'equipaggio ha deciso di riprendere la navigazione. L'obiettivo è chiaro: forzare il ...

Mediterranea - Alex verso Lampedusa : "Condizioni insostenibili" - vogliono fare come Sea Watch 3 : Anche Alex, la barca a vela della ong Mediterranea con a bordo 46 immigrati e 11 membri dell'equipaggio, fa rotta verso Lampedusa, al termine di una notte di trattative. Pronti a forzare il blocco, proprio come Sea Watch 3. L'equipaggio giustifica la scelta affermando che i rifornimenti di acqua son