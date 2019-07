Withania | la pianta contro la stanchezza che fa dimagrire

dilei

(Di lunedì 8 luglio 2019) Conosciuta anche come ginseng indiano, laè unacon proprietà note fin dai tempi dell’antica medicina ayurvedica. Appartenente alla famiglia delle Solanaceae, cresce generalmente in Asia. Si può trovare però anche in alcune zone dell’Africa Settentrionale e del Mediterraneo. Contraddistinta da benefici antinfiammatori e da una notevole efficaciai dolori muscolari (ma anchele gastriti e le ulcere), è considerata anche un ottimo ausilio nella riduzione dei depositi di adipe e nell’aumento della massa muscolare. A inquadrare questa sua proprietà ci hanno pensato diversi studi. Tra questi è possibile ricordarne uno risalente al 2012 e portato avanti da un’equipe scientifica attiva presso l’Icmr Advanced Centre for Reverse Pharmacology in Traditional Medicine di Mumbai (India). Il lavoro clinico in questione ha monitorato la ...